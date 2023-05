Hötschl-Doppelpack führt Großpetersdorf zu 2:2 gegen Neuberg

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:55

Das Spiel vom Freitag an Spieltag 26 zwischen SV Großpetersdorf und SV Marsch Neuberg endete mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für SV Neuberg geendet.

Comeback in Durchgang zwei

Ivan Hajdic brachte sein Team in der 27. Minute nach vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Franko Vikario das 2:0 nach (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 53. Minute erzielte Großpetersdorf das 1:2 - Robert Hötschl trug sich in die Schützenliste ein. Abermals zeigte dieser seine Torjäger-Qualitäten, als er in Minute 63 für das 2:2 sorgte. Mit dem Schlusspfiff beendete der Referee den zweiten Durchgang, in dem Großpetersdorf sich noch ein Unentschieden erkämpft hatte.

SV Großpetersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt elf Siege, neun Remis und sechs Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Großpetersdorf noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

SV Neuberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Teilerfolg verbesserten sich die Gäste im Klassement auf Platz neun. Elf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat Neuberg derzeit auf dem Konto. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Marsch Neuberg zu besiegen.

Als Nächstes steht für SV Großpetersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen ASK Jabing. SV Neuberg tritt bereits zwei Tage vorher gegen Olbendorf an (17:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – SV Marsch Neuberg, 2:2 (0:2)

62 Robert Hoetschl 2:2

53 Robert Hoetschl 1:2

40 Franko Vikario 0:2

27 Ivan Hajdic 0:1

