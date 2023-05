Klarer Sieg gegen den Nachzügler: Schlaining gewinnt gegen Heiligenbrunn deutlich

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:30

SV Heiligenbrunn kam gegen ASKÖ Schlaining mit 0:5 unter die Räder. ASK Schlaining ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Heiligenbrunn einen klaren Erfolg im Zuge der 26. Runde. Das Hinspiel hatte für SV Heiligenbrunn mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Klarer Heimsieg für Schlaining

Für den Führungstreffer von Schlaining zeichnete Krisztian Felegyhazi verantwortlich (11.). Heiligenbrunn schwächte sich schon früh, als Manuel Marcec mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (33.). Manuel Zahrl erhöhte für ASKÖ Schlaining in Überzahl auf 2:0 (35.). Gaber Petric baute den Vorsprung der Gastgeber in der 37. Minute aus. Das überzeugende Auftreten von ASK Schlaining fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Durch ein Eigentor von Dominik Stettner verbesserte Schlaining den Spielstand auf 4:0 für sich (57.). Erneut traf ASK Schlaining in Person von Christof Schützenhöfer und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (88.). Letztlich nahm SV Heiligenbrunn im Kellerduell bei Schlaining eine bittere Niederlage hin.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von ASKÖ Schlaining aus und brachte eine Verbesserung auf Platz 14 ein. ASK Schlaining bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sieben Unentschieden und 14 Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Heiligenbrunn ist Schlaining weiter im Aufwind.

SV Heiligenbrunn steht mit 15 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Den Gästen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der II. Liga Süd markierte weniger Treffer als Heiligenbrunn. Nun musste sich SV Heiligenbrunn schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und neun Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Heiligenbrunn nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

ASKÖ Schlaining gibt am Samstag seine Visitenkarte bei SV Eberau ab. SV Heiligenbrunn ist am kommenden Sonntag zu Gast bei SC Grafenschachen.

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SV Heiligenbrunn, 5:0 (3:0)

88 Christof Schuetzenhoefer 5:0

57 Eigentor durch Dominik Stettner 4:0

37 Gaber Petric 3:0

35 Manuel Zahrl 2:0

11 Krisztian Felegyhazi 1:0

