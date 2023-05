Lehrstunde erteilt: Heiligenkreuz schießt Stegersbach mit 4:0 ab

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:27

SV Stegersbach steckte gegen Heiligenkreuz eine deutliche 0:4-Niederlage ein, als das Match am Samstag im Rahmen der 26. Runde über die Bühne ging. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Klare Angelegenheit

Jan Willgruber stellte die Weichen für Heiligenkreuz, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Daniel Fekete verantwortlich (36.). Mit der Führung für SV Heiligenkreuz ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 von Fekete für Heiligenkreuz war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Eigentlich war Stegersbach schon geschlagen, als Tobias Strobl das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (55.). Letztlich feierte SV Heiligenkreuz gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Mit 53 geschossenen Toren gehört Heiligenkreuz offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Süd. SV Heiligenkreuz verbuchte insgesamt elf Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Heiligenkreuz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Zehn Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat SV Stegersbach momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Stegersbach die dritte Pleite am Stück.

SV Heiligenkreuz setzte sich mit diesem Sieg von SV Stegersbach ab und belegt nun mit 40 Punkten den achten Rang, während Stegersbach weiterhin 34 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für Heiligenkreuz eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen UFC Lumitech Jennersdorf. SV Stegersbach empfängt – ebenfalls am Freitag – SV Kukmirn.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – SV Stegersbach, 4:0 (2:0)

55 Tobias Strobl 4:0

47 Daniel Fekete 3:0

36 Daniel Fekete 2:0

13 Jan Willgruber 1:0

