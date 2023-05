Heißer Tanz: Grafenschachen gewinnt bei Kukmirn knapp

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:29

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Grafenschachen am Samstag im Rahmen der 26. Runde mit 2:1 gegen Kukmirn gewann. Im Hinspiel hatte SC Grafenschachen das Heimteam mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Drei Zähler für Grafenschachen

Michael Strobl brachte Kukmirn in der 37. Minute ins Hintertreffen, als er nach einem relativ ausgeglichenen Beginn auf 0:1 stellte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Grafenschachen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Matthias Wenzl machte in der 51. Minute das 2:0 des Gasts perfekt und sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung. SC Grafenschachen musste den Treffer von Ivan Galic zum 1:2 hinnehmen (57.) - ein Turnaround in der Folge bleib aber aus. Mit dem Ende der Spielzeit strich Grafenschachen gegen SV Kukmirn die volle Ausbeute ein.

Kukmirn stellt die anfälligste Defensive der II. Liga Süd und hat bereits 68 Gegentreffer kassiert. In der Endphase des Fußballjahres rangierte SV Kukmirn im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur acht Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Kukmirn alles andere als positiv.

SC Grafenschachen klettert nach diesem Spiel auf den zweiten Tabellenplatz. 13 Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Grafenschachen derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 45 Zählern befindet sich SC Grafenschachen voll in der Spur. Die Formkurve von SV Kukmirn dagegen zeigt nach unten.

Kukmirn tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei SV Stegersbach an. Zwei Tage später empfängt Grafenschachen SV Heiligenbrunn.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – SC Grafenschachen, 1:2 (0:1)

57 Ivan Galic 1:2

51 Matthias Wenzl 0:2

37 Michael Strobl 0:1

