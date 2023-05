Meisterfeier vertagt: Mühlgraben stoppt Leader Edelserpentin krachend mit 4:0

Details Freitag, 19. Mai 2023 23:51

Am Freitagabend erlebte der Tabellenführer Edelserpentin bei seinem Gastspiel in der 27. Runde beim SV Mühlgraben ein "blaues Wunder" und wurde mit einer deutlichen 0:4-Pleite auf die Heimreise geschickt. Damit müssen die Gäste vorerst auf die Meisterfeier warten. Das Hinspiel hatte SpG Edelserpentin mit 1:0 gewonnen.

Nach dem Seitenwechsel geht's zur Sache

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab und verbuchten hier und da einige brauchbare Möglichkeiten, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Erst nach dem Seitenwechsel nahmen die Heimischen in puncto Torerfolg Fahrt auf und gingen durch eine Kahr-Fink-Kombination, die durch Letzten via Ferse vollendet wird, in Front (70.). Nachdem die Gäste nach dem Ausschluss von Paul Zupanko in Unterzahl agieren mussten, schlug Mühlgraben direkt darauf ein zweites Mal zu: Nach starker Ballbehandlung vollstreckte Julian Pfeifer souverän ins lange Eck - 2:0 (79.). Neuerlich hieß der Torschütze Christoph Fink in der 85. Minute, als dieser am Ende der "Nahrungskette" einer Traum-Kombination einschob - 3:0 (85.). Und auch Julian Pfeifer gelang ein Doppelpack, indem er den gegnerischen Schlussmann sehenswert überhob und zum Schlusspunkt einnetzte (94.) - 4:0.

SV Mühlgraben machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Die Offensive von Mühlgraben in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 54-mal schlugen die Angreifer von SV Mühlgraben in dieser Spielzeit zu. 13 Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Mühlgraben wieder in der Erfolgsspur.

Nach 27 Spieltagen und nur fünf Niederlagen stehen für SpG Edelserpentin 54 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der II. Liga Süd, jedoch kam dieser gegen Mühlgraben nicht voll zum Zug.

Am kommenden Samstag tritt SV Mühlgraben bei SV Heiligenkreuz an, während SpG Edelserpentin einen Tag zuvor SV Marsch Neuberg empfängt.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SpG Edelserpentin, 4:0 (0:0)

94 Julian Pfeifer 4:0

85 Christoph Fink 3:0

79 Julian Pfeifer 2:0

71 Christoph Fink 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei