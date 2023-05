Jabing unterliegt Großpetersdorf vor heimischer Kulisse

Details Samstag, 20. Mai 2023 22:47

Für ASK Jabing gab es in der Partie gegen SV Großpetersdorf, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Match war am Samstag im Zuge der 27. Runde der II. Liga Süd über die Bühne gegangen. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Souveräner Auswärtssieg

Anfänglich verbuchten beide Teams Möglichkeiten, ohne die nötige Durchschlagskraft an den Tag zu legen. Kurz vor der Pause traf Valentin Gabriel für SV Großpetersdorf (41.). In der Nachspielzeit legte Michael Krenn prompt den zweiten Treffer nach. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Direkt nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren in Fahrt, denn ASK Jabing schoss den Anschlusstreffer in der 48. Spielminute durch Peter Gergö. Kurz vor Ultimo war noch Michael Wurglits zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von SV Großpetersdorf verantwortlich (83.). Am Schluss siegte Großpetersdorf gegen Jabing.

ASK Jabing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die 33 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich ASK Jabing schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SV Großpetersdorf hat nach dem souveränen Erfolg über ASK Jabing weiter die fünfte Tabellenposition inne. Großpetersdorf verbuchte insgesamt zwölf Siege, neun Remis und sechs Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der die Gäste ungeschlagen sind.

Nächster Prüfstein für Jabing ist Olbendorf (Samstag, 17:30 Uhr). SV Großpetersdorf misst sich am selben Tag mit ASKÖ Korkisch Rotenturm (15:00 Uhr).

II. Liga Süd: ASK Jabing – SV Großpetersdorf, 1:3 (0:2)

83 Michael Wurglits 1:3

48 Peter Gergoe 1:2

49 Michael Krenn 0:2

41 Valentin Gabriel 0:1

