Spiel gedreht - Rotenturm weist Rechnitz in die Schranken

Details Samstag, 20. Mai 2023 22:50

Das Auswärtsspiel von SV Rechnitz endete erfolglos. Gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm gab es nichts zu holen, obwohl der Gast im Zuge der 27. Runde zwischenzeitlich gar in Front lag. Der Gastgeber gewann die Partie mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Rechnitz für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Tore unmittelbar vor und nach der Pause

Bence Pergel schoss für die Gäste in der 38. Minute das erste Tor. Aus der Ruhe ließ sich ASKÖ Rotenturm nicht bringen. Erik Csaba Burai erzielte wenig später den Ausgleich (43.) - das Ganze zu einem mental sehr brauchbaren Zeitpunkt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Fabian Puhr ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für ASKÖ Korkisch Rotenturm. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte ASKÖ Rotenturm gegen SV Rechnitz.

Durch den Erfolg rückte ASKÖ Korkisch Rotenturm auf die sechste Position der II. Liga Süd vor. 13 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat ASKÖ Rotenturm momentan auf dem Konto. Der Gastgeber befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Bei Rechnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht SV Rechnitz auf den achten Tabellenplatz. Zwölf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Rechnitz nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für ASKÖ Rotenturm ist auf gegnerischer Anlage SV Großpetersdorf (Samstag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Rechnitz mit SV Eberau (19:30 Uhr).

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – SV Rechnitz, 2:1 (1:1)

49 Fabian Puhr 2:1

43 Erik Csaba Burai 1:1

38 Bence Pergel 0:1

