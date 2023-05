Lucky Punch zum Punktgewinn: Schlaining gelingt Comeback bei Eberau

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:16

In der Begegnung SV Eberau gegen ASKÖ Schlaining trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden, als das Match am Samstag im Rahmen der 27. Runde anstand. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Salz in der Suppe – sprich Tore – hatte im Hinspiel gefehlt.

Ein Doppelpack brachte SV Eberau in eine komfortable Position: Daniel Vlasics war gleich zweimal zur Stelle (20./29.) und sorgte damit rasch für vermeintlich klare Verhältnisse. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. In der 69. Minute erzielte ASK Schlaining das 1:2 durch Tobias Glösl. In der 92. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Gedanklich hatte Eberau den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Schlaining am Ende noch den Teilerfolg. Florian Glösl setzt den Schlusspunkt - 2:2.

SV Eberau befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Eberau verbuchte insgesamt elf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei SV Eberau. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von ASKÖ Schlaining unteres Mittelfeld. Fünf Siege, acht Remis und 14 Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Schlaining blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft Eberau auf SV Rechnitz, ASKÖ Schlaining spielt tags darauf gegen SC Grafenschachen.

II. Liga Süd: SV Eberau – ASKÖ Schlaining, 2:2 (2:0)

92 Florian Gloesl 2:2

69 Tobias Gloesl 2:1

29 Daniel Vlasics 2:0

20 Daniel Vlasics 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei