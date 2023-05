Draxler-Hattrick sorgt für Eberau-Freudentaumel in Rechnitz

Details Samstag, 27. Mai 2023 05:56

Mit 0:3 verlor SV Rechnitz am vergangenen Freitag in Runde 28 deutlich gegen Eberau - dabei avanchierte Stephan Josef Draxler mit einem Hattrick zum Matchwinner. Im Hinspiel hatte Rechnitz nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

"Dreier" für die Gäste

Die Hausherren fanden gleich in der Beginnphase eine Doppelchance vor, münzten diese allerdings nicht in Zählbares um. Wiederum gegenüber präsentierten sich die Gäste eiskalt: Stephan Josef Draxler ließ seinen ganz eigenen Festspiele in Minute 30 mit einem schönen Treffer ihren Lauf nehmen. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Draxler beseitigte mit seinen Toren (61./71.) die letzten Zweifel am Sieg von Eberau - das 3:0 war in trockenen Tüchern. Am Ende punktete SV Eberau dreifach bei SV Rechnitz.

Bei Rechnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 49 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Der Gastgeber überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Eberau verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Mit diesem Sieg zog SV Eberau an SV Rechnitz vorbei auf Platz sieben. Rechnitz fiel auf die neunte Tabellenposition.

Am Samstag empfängt SV Rechnitz ASKÖ Schlaining. Am Montag muss Eberau vor heimischer Kulisse gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm ran.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – SV Eberau, 0:3 (0:1)

71 Stephan Josef Draxler 0:3

61 Stephan Josef Draxler 0:2

27 Stephan Josef Draxler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei