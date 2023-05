Volle Punkteausbeute für Grafenschachen bei Schlaining

Details Samstag, 27. Mai 2023 22:50

ASKÖ Schlaining steckte gegen SC Grafenschachen eine deutliche 0:3-Niederlage ein, als das Match am Samstag im Rahmen der 28. Runde in der II. Liga Süd über die Bühne ging. Grafenschachen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen ASK Schlaining einen klaren Erfolg. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Klare Angelegenheit

Anfänglich kam das Match durchaus munter daher, agierten beide Teams mit offenem Visier. Vor 200 Zuschauern war Dominik Luif mit der Führung zur Stelle (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SC Grafenschachen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nico Michael Halwachs schoss die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (53.) und sorgte damit schon früh in Hälfte zwei für die Vorentscheidung für den Favoriten. Matthias Wenzl baute den Vorsprung von Grafenschachen in der 62. Minute noch weiter aus - 0:3. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann SC Grafenschachen gegen Schlaining.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte ASKÖ Schlaining im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und acht Unentschieden sind die Aussichten der Gastgeber alles andere als positiv.

Trotz des Sieges bleibt Grafenschachen auf Platz vier.

ASK Schlaining tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, bei SV Rechnitz an. Bereits einen Tag vorher reist SC Grafenschachen zu SV Stegersbach.

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SC Grafenschachen, 0:3 (0:1)

62 Matthias Wenzl 0:3

53 Nico Michael Halwachs 0:2

40 Dominik Luif 0:1

