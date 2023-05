Weiterhin "zweite Kraft" im Klassement: Jennersdorf siegt bei Kukmirn

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:13

Mit einem 4:2-Erfolg im Gepäck ging es für UFC Lumitech Jennersdorf vom Auswärtsmatch bei SV Kukmirn in Richtung Heimat. Das Match ging am Samstag im Zuge der 28. Runde über die Bühne. Das Hinspiel war ohne Tore geblieben, sodass UFC Jennersdorf und Kukmirn jeweils einen Punkt eingefahren hatten.

Die Gäste schreiben dreifach an

Jaka Vajda war es, der vor 400 Zuschauern in der 38. Minute das 1:0 für Jennersdorf besorgte - sein Schuss passte herrlich ins Kreuzeck. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.), also zu einem mental idealen Zeitpunkt, baute Michael Wagner die Führung der Gäste nach einer perfekten Boandl-Vorlage aus. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Lukas Unger seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für SV Kukmirn. Diese Schlussphase den ersten Durchganges bot also immensen Unterhaltungswert. Die Pausenführung von UFC Lumitech Jennersdorf fiel knapp aus. Nico Boandl versenkte die Kugel zum 3:1 für UFC Jennersdorf (68.) und ließ den Zwei-Tore-Vorsprung wieder Einzug halten. Für das zweite Tor von Kukmirn war Robin Bleyer verantwortlich, der in der 71. Minute das 2:3 besorgte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Philipp Mrazek für einen Treffer sorgte (97.). Am Ende verbuchte Jennersdorf gegen SV Kukmirn die maximale Punkteausbeute.

72 Gegentreffer hat Kukmirn mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der II. Liga Süd. In der Endphase des Fußballjahres rangierten die Gastgeber im unteren Mittelfeld. Nun musste sich SV Kukmirn schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die neun Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten ziemlich düster. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Kukmirn auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Trotz des Sieges bleibt UFC Lumitech Jennersdorf auf Platz zwei. Die Angriffsreihe von UFC Jennersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 61 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. 17 (!) Spiele ist es her, dass Jennersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist SV Kukmirn zu SV Mühlgraben, einen Tag später begrüßt UFC Lumitech Jennersdorf SV Heiligenbrunn auf heimischer Anlage.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – UFC Lumitech Jennersdorf, 2:4 (1:2)

97 Philipp Mrazek 2:4

71 Robin Bleyer 2:3

68 Nico Boandl 1:3

45 Lukas Unger 1:2

43 Michael Wagner 0:2

38 Jaka Vajda 0:1

