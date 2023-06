Heim-Macht Mühlgraben schlägt Kukmirn mit 4:2

Details Freitag, 02. Juni 2023 23:43

SV Kukmirn kehrte vom Auswärtsspiel gegen SV Mühlgraben mit leeren Händen zurück, da sich die Hausherren im Rahmen der 29. Runde mit 4:2 zu behaupten wussten. In der Hinrunde hatte SV Mühlgraben im Auswärtsspiel bei SV Kukmirn einen 1:0-Erfolg errungen.

Heimsieg für Mühlgraben

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Kukmirn! Bereits nach sechs Minuten schickte der Schiedsrichter Martin Knar zum Duschen. Die Gäste gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Kresimir Matovina das schnelle 1:0 für Mühlgraben aus einem Elfmeter heraus erzielte. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Kevin Stangl schnürte einen Doppelpack (56./67.), sodass SV Mühlgraben fortan mit 3:0 führte Bei seinem ersten Streich sorgte er mit einem herrlichen Heber für Aufsehen, wenig später war ein Aufsitzer ausschlaggebend. In der 69. Minute brachte Ivan Galic das Netz für SV Kukmirn zum Zappeln und sorgte immerhin für den Anschlusstreffer. Für ruhige Verhältnisse sorgte Simon Kropf, als er das 4:1 für Mühlgraben aus einem platzierten Abschluss heraus besorgte (72.). Mit dem zweiten Treffer von Galic rückte Kukmirn wieder ein wenig an SV Mühlgraben heran (81.), für einen Turnaround kam dieser Treffer aber zu spät. Letzten Endes ging Mühlgraben im Duell mit SV Kukmirn als Sieger hervor.

Durch die drei Punkte gegen Kukmirn verbesserte sich SV Mühlgraben auf Platz zwei. Die Offensive von Mühlgraben in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Kukmirn war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 59-mal schlugen die Angreifer von SV Mühlgraben in dieser Spielzeit zu. Mühlgraben ist seit drei Spielen unbezwungen und führt die Heim-Tabelle an.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Kukmirn. Die mittlerweile 76 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Kukmirn musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Als Nächstes steht für SV Mühlgraben eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen SV Heiligenbrunn. SV Kukmirn empfängt – ebenfalls am Samstag – SV Marsch Neuberg.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Kukmirn, 4:2 (1:0)

81 Ivan Galic 4:2

72 Simon Kropf 4:1

69 Ivan Galic 3:1

67 Kevin Stangl 3:0

56 Kevin Stangl 2:0

8 Kresimir Matovina 1:0

