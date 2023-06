Rechnitz gewinnt abschließenden Tabellen-Mittelfeld-Clinch bei Großpetersdorf

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:18

SV Rechnitz geht mit einem 3:2-Erfolg bei SV Großpetersdorf in die Saisonpause - die Teams standen einander am Freitag im Zuge der letzten Runde in der II. Liga Süd gegenüber. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte Rechnitz knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Comeback des Heim-Teams bleibt im Finish aus

Die Führung des Gasts stellte Roland Milan Szanto sicher. Der Angreifer traf vor 300 Zuschauern zum 1:0. In der 36. Minute hatte Großpetersdorf den Ausgleich parat - Nobert Füleki traf per Volley zum 1:1. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Szanto schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.). Robin Gollerits versenkte die Kugel zum 3:1 (60.) - er war nach einem Abpraller in eiskalter Manier zur Stelle. Kurz vor Ultimo war noch Stefan Hetyei zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SV Großpetersdorf verantwortlich (82.). Letzten Endes ging SV Rechnitz im Duell mit dem Heimteam als Sieger hervor.

Zahlen & Fakten

Großpetersdorf holte aus 30 Spielen 46 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss vorerst auf Platz sieben. Die Verteidigung von SV Großpetersdorf stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 37 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Im gesamten Saisonverlauf holte Großpetersdorf zwölf Siege und zehn Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Rechnitz den achten Tabellenplatz - einige Partien stehen morgen aber noch aus. Die große Offensivqualität von SV Rechnitz kam auch im letzten Saisonspiel zum Tragen. Damit schraubte Rechnitz das Torekonto abschließend auf insgesamt 55 Treffer hoch. Der Gast steht mit insgesamt 13 Siegen, fünf Remis und zwölf Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – SV Rechnitz, 2:3 (1:1)

82 Stefan Hetyei 2:3

60 Robin Gollerits 1:3

52 Roland Milan Szanto 1:2

36 Norbert Fueleki 1:1

25 Roland Milan Szanto 0:1

