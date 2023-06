Olbendorf triumphiert über Eberau an Spieltag Nummer 30

Details Samstag, 10. Juni 2023 23:17

Olbendorf überraschte noch einmal zum Saisonausklang und gewann sein Heimspiel am 30. Spieltag gegen SV Eberau mit 4:2. SV Eberau hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Heimsieg ins Trockene gebracht

In der Anfangsphase gestaltete sich das Match noch ausgeglichen. Olbendorf ging durch Sebastian Plank in der 20. Minute in Führung. Das 2:0 des Heimteams stellte Kevin Schenner sicher (35.). Mate Skriba versenkte den Ball in der 39. Minute im Netz von Olbendorf und ließ Comeback-Hoffnungen wach werden. Olbendorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für das 3:1 von Olbendorf zeichnete Darko Hitrec verantwortlich (55.). Marcel Szvetits witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Eberau ein (75.). Marc Handel Mazetti erhöhte für Olbendorf auf 4:2 (76.) - der Zwei-Tore-Polster war wiedergestellt und hielt diesmal bis zum Schluss. Schließlich strich Olbendorf die Optimalausbeute gegen SV Eberau ein.

Zahlen & Fakten

Olbendorf steht zum Abschluss der Saison auf dem zwölften Tabellenplatz. Die Bilanz setzt sich aus neun Erfolgen, sechs Remis und 15 Pleiten zusammen. Olbendorf verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Eberau den sechsten Tabellenplatz. Zum Saisonende haben die Gäste 14 Siege, zehn Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte SV Eberau deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

II. Liga Süd: Olbendorf – SV Eberau, 4:2 (2:1)

76 Marc Handel Mazetti 4:2

75 Marcel Szvetits 3:2

55 Darko Hitrec 3:1

39 Mate Skriba 2:1

35 Kevin Schenner 2:0

20 Sebastian Plank 1:0

