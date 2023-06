Jabing kassiert am letzten Spieltag bei Heiligenkreuz sieben Gegentreffer

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:29

Am letzten Spieltag der II. Liga Süd schoss sich Heiligenkreuz gegen Jabing nochmals gehörig in Rage und feiert einen 7:0-Kantersieg. Heiligenkreuz hatte das Hinspiel gegen ASK Jabing mit 3:0 gewonnen.

Einhanstraßen-Fußball

Olivér Nyari witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für SV Heiligenkreuz ein (17.). Tobias Strobl schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (19.). Heiligenkreuz baute die Führung aus, indem Daniel Fekete zwei Treffer nachlegte (28./30.). Damit war das Match schon inmitten der ersten Halbzeit zugunsten der Heim-Elf entschieden. Jan Willgruber vollendete zum fünften Tagestreffer in der 36. Spielminute. Die Pausenführung fiel demzufolge mehr als deutlich aus. Willgruber (75.) und Rudolf Merdian (77.) brachten Heiligenkreuz mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Schlussendlich setzte sich SV Heiligenkreuz mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Zahlen & Fakten

Heiligenkreuz beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die große Offensivqualität von SV Heiligenkreuz kam auch im letzten Saisonspiel zum Tragen. Damit schraubte Heiligenkreuz das Torekonto abschließend auf insgesamt 61 Treffer hoch. Zwölf Siege und acht Remis stehen zehn Pleiten gegenüber.

ASK Jabing schoss insgesamt lediglich 34 Tore. Fünf Siege und sechs Remis brachte ASK Jabing zustande. Demgegenüber stehen 19 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Jabing alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – ASK Jabing, 7:0 (5:0)

77 Rudolf Merdian 7:0

75 Jan Willgruber 6:0

36 Jan Willgruber 5:0

30 Daniel Fekete 4:0

28 Daniel Fekete 3:0

19 Tobias Strobl 2:0

17 Oliver Nyari 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei