Stegersbach dank eines späten Eigentores mit dem "Happy end" gegen Neuberg

Freitag, 11. August 2023

Im Spiel von SV Stegersbach gegen SV Marsch Neuberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Stegersbach, die damit zum verspäteten Auftakt mit einem vollen Erfolg in die II. Liga-Saison starten.

Dramaturgie in der Schlussphase

In Minute zwölf traf SV Stegersbach zum ersten Mal ins Schwarze - Zsolt Balazs markierte vom Elfmeterpunkt das 1:0. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Eine starke Leistung zeigte Ivan Hajdic, der sich mit einem Doppelpack für SV Neuberg beim Trainer empfahl (51./58.) und das Match auf die Seite der Gäste kippen ließ. Vorerst! Martin Halavuk (Neuberg) musste eine Viertelstunde vor Schluss mit der zweiten gelben Karte frühzeitig vom Feld - dann kam es für Neuberg knüppeldick: Josef Mad witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Stegersbach ein (77.). Pechvogel des Tages war Josip Golubar, dessen Eigentor Neuberg ins Hintertreffen brachte (90.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Schließlich strich SV Stegersbach die Optimalausbeute gegen den Gast ein.

Nächster Prüfstein für SV Stegersbach ist ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab (Dienstag, 17:30 Uhr). SV Neuberg misst sich am selben Tag mit UFC Markt Allhau (16:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Stegersbach – SV Marsch Neuberg, 3:2 (1:0)

90 Eigentor durch Josip Golubar 3:2

77 Josef Mad 2:2

58 Ivan Hajdic 1:2

51 Ivan Hajdic 1:1

12 Zsolt Balazs 1:0

