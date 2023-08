Grafenschachen punktet gegen Markt Allhau dreifach

Details Freitag, 11. August 2023 23:09

Grafenschachen hat sich gegen UFC Markt Allhau mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. In einem umkämpften, hochklassigen Match behielten die Heimischen hauchzart die Oberhand.

Ein Treffer macht den Unterschied

Marcel Jahrmann traf nach 13 Minuten zur Führung für SC Grafenschachen - infolge eines Eckballes markierte er mit "Köpfchen" das 1:0. Jetzt erst recht, dachte sich Markt Allhau, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (16.) und durch Oliver Tihanyi ausglich. Danach entwickelte sich eine flotte und unkämpfte Partie, in der man einander nichts schenkte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Nico Michael Halwachs stellte die Weichen für Grafenschachen auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die rote Karte gegen Ferenc Racz (Markt Allhau) änderte am Ausgang nichts mehr. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann die Heimmannschaft gegen UFC Markt Allhau.

Nächster Prüfstein für Grafenschachen ist SV Kukmirn (Dienstag, 17:30 Uhr). UFC Markt Allhau misst sich am selben Tag mit SV Marsch Neuberg (16:00 Uhr).

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – UFC Markt Allhau, 2:1 (1:1)

55 Nico Michael Halwachs 2:1

16 Oliver Laszló Tihanyi 1:1

13 Marcel Jahrmann 1:0

