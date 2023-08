Nino Werderitsch avanciert zum Matchwinner: Rechnitz siegt gegen Absteiger Güssing

Details Samstag, 12. August 2023 13:10

SV Rechnitz fügte SV Güssing am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann im Rahmen der 2. Runde in der II. Liga Süd dank eines Doppelpackes von Nino Werderitsch mit 2:0.

Mit dem Doppelpack zum Sieg

Die Anfangsphase verlief relativ ausgeglichen, ehe die Hausherren dann nach einer Viertelstunde zuschlugen: Nino Werderitsch brachte Rechnitz in der 15. Spielminute in Führung. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Mit dem 2:0 sicherte Werderitsch SV Rechnitz nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.). In den 90 Minuten war Rechnitz im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Güssing und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

SV Rechnitz tritt kommenden Montag, um 19:30 Uhr, bei UFC Lumitech Jennersdorf an. Einen Tag später empfängt SV Güssing SV Heiligenkreuz.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – SV Güssing, 2:0 (1:0)

70 Nino Werderitsch 2:0

15 Nino Werderitsch 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei