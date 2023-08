Anschlusstreffer zur späten Stund' kommt zu spät: Olbendorf unterliegt Großpetersdorf

Details Montag, 14. August 2023 16:40

Am Sonntagnachmittag kreuzten im Rahmen der 2. Runde in der II. Liga Süd der SV Olbendorf und der SV Großpetersdorf aufeinander. Nach Toren von Holper bzw. Wurglits und Hötschl endete das Match 1:2.

Tore nur in Hälfte zwei

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Für das erste Tor sorgte Michael Wurglits. In der 58. Minute traf der Spieler von SV Großpetersdorf ins Schwarze. Nach 80 Minuten beförderten die Gäste das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz - diesmal zeigte sich Robert Hötschl für den Torerfolg verantwortlich. Kurz vor Ultimo war noch Thomas Holper zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Olbendorf verantwortlich (85.) - der Anschlusstreffer kam zu spät. Die 1:2-Heimniederlage der Heimmannschaft war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Olbendorf tritt am Samstag bei ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab an. Am Dienstag empfängt Großpetersdorf SV Mühlgraben.

II. Liga Süd: Olbendorf – SV Großpetersdorf, 1:2 (0:0)

85 Thomas Holper 1:2

80 Robert Hoetschl 0:2

58 Michael Wurglits 0:1

