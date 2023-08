Jennersdorf schenkt Rechnitz im Nachtrag fulminant ein "Sechsertragerl" ein

Details Montag, 14. August 2023 21:59

Am Montagabend standen einander im Nachtragsspiel der 1. Runde in der II. Liga Süd der UFC Jennersdorf, seines Zeichens Vizemeister der Vorsaison, und der Vorjahres-Zehnte SV Rechnitz gegenüber. Im bislang einzigen Saisonspiel unterlagen die Hausherren einem rassigen und überaus torreichen Aufeinandertreffen beim ASKÖ Rotenturm denkbar knapp (3:4), während die Gäste den Absteiger aus der Burgenlandliga, SV Güssing, dank eines Doppelpackes von Nino Werderitsch mit 2:0 in die Schranken wiesen. Vor 210 Zuschauern endete die von Regionalliga-Referee Fatih Tekeli geleitete Partie 6:1.

Heimspiel auch im Zeichen des Abschiedes

Die Duelle in der unlängst abgelaufenen Spielzeit gingen beide an die Jennersdorfer (3:0 und 3:2), sollte auch diesmal wieder der UFC das bessere Ende für sich beanspruchen... Doch hatte das Match im Vorfeld allen voran für das Heim-Team noch "Breaking News" zu bieten, beendet Verteidigung Elias Gumhold seine Karriere, hängt die Fußballschuhe "an den Nagel".

Es gibt leider auch eine traurige Nachricht zu verkünden - Elias Gumhold hat sich dazu entschieden seine Karriere zu beenden. An dieser Stelle nochmal danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft Eli! Clemens !!!, Ticker-Reporter

Einseitiges Torfestival kommt mit halbem Dutzend daher

Auf dem Feld aber sollten die Jennersdorfer rasch die Oberhand gewinnen, schon in der ersten Spielhälfte für einen idealen "Nährboden" für einen Heimerfolg sorgen: Michael Wagner (13.) und Jaka Vajda (14.) sorgten per Doppelschlag in der Beginnphase rasch für einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung, welchen Philipp Mrazek (44.) zu einem mental idealen Zeitpunkt vor der Pause "garnierte" - 3:0-Pausenstand. Dem heimischen Torrausch folgten nach dem Seitenwechsel durch Julian Resch (62.) und neuerlich Jaka Vajda (76.) weitere Treffer - 5:0 fortan der Spielstand. Dem Gast aus Rechnitz gelang durch Roland Milan Szanto in der 85. Minute nur noch der Ehrentreffer, welcher allerdings noch vom Schlusspunkt der Hausherren durch Nico Boandl (88.) gefolgt wurde - das halbe Dutzend war perfekt, 6:1 der Endstand.

Schon am Freitag ist UFC Lumitech Jennersdorf wieder gefordert, wenn SV Kukmirn zu Gast ist. Für SV Rechnitz geht es schon am Sonntag bei ASV Gemeinde Tobaj weiter.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Rechnitz, 6:1 (3:0)

89 Nico Boandl 6:1

84 Roland Milan Szanto 5:1

75 Jaka Vajda 5:0

61 Julian Resch 4:0

44 Philipp Mrazek 3:0

13 Jaka Vajda 2:0

12 Michael Wagner 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.