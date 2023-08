Markt Allhau schreibt bei Neuberg erstmals voll an

Details Dienstag, 15. August 2023 19:09

UFC Markt Allhau errang am Dienstag einen 2:1-Sieg über SV Marsch Neuberg und zelebriert im Nachtrag der 1. Runde in der II. Liga Süd den ersten Saisonsieg.

Die Gäste schreiben dreifach an

Für den Führungstreffer von Markt Allhau zeichnete Marco Prettner verantwortlich (37.), nachdem die Gäste bereits in der Beginnphase eine Riesenchance ungenutzt ließen (10.). Um den entscheidenden Deut besser waren zur Pause die Gäste, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Harun Jamoul erhöhte für UFC Markt Allhau auf 2:0 (56.). In der Nachspielzeit lenkte Szilard Devecseri dann das Leder ins eigene Tor (92.) - ein Neuberg-Comeback gelang ob dieses Anschlusstreffers allerdings nicht mehr. Schließlich sprang für Markt Allhau gegen SV Neuberg ein Dreier heraus.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt Neuberg SV Mühlgraben, während Markt Allhau am selben Tag gegen SV Stegersbach Heimrecht hat.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – UFC Markt Allhau, 1:2 (0:1)

92 Eigentor durch Szilard Devecseri 1:2

56 Harun Jamoul 0:2

37 Marco Prettner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.