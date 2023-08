Aufsteiger Sankt Martin kommt gegen Stegersbach unter die Räder

Details Dienstag, 15. August 2023 21:22

Stegersbach kam am ersten Spieltag, ein Nachtragsspiel, zu einem 5:0-Sieg gegen ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab und hält damit weiter beim Punktemaximum.

"Give me five" - klarer Auswärtssieg

Ein Doppelpack brachte SV Stegersbach in eine komfortable Position: Zsolt Balazs war gleich zweimal zur Stelle, staubte beim zweiten Streich entscheidend ab (6./17.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gast. Für klare Verhältnisse sorgte SV Stegersbach, indem man durch Nico Benkö das 3:0 markierte (68.). Stegersbach überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 durch Alexander Resner (78.). SV Stegersbach gelang in den Schlussminuten abermals durch Alexander Resner noch ein weiterer Treffer (86.). Am Ende feierte SV Stegersbach einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen Sankt Martin/Raab kam Stegersbach zu einem verdienten Sieg.

St. Martin empfängt schon am Samstag Olbendorf als nächsten Gegner. Das nächste Mal ist Stegersbach am 18.08.2023 gefordert, wenn man bei UFC Markt Allhau antritt.

II. Liga Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – SV Stegersbach, 0:5 (0:2)

86 Alexander Resner 0:5

78 Alexander Resner 0:4

68 Nico Benkoe 0:3

17 Zsolt Balazs 0:2

6 Zsolt Balazs 0:1

