Markt Allhau mit dem "Turnaround" im Heimspiel gegen Stegersbach

Details Freitag, 18. August 2023 22:51

Am Freitagabend konnte der UFC Markt Allhau die Partie gegen SV Stegersbach im Zuge der 3. Runde in der II. Liga Süd drehen und aus einem 0:1-Pausenrückstand einen 2:1-Heimerfolg lancieren.

Heimsieg dank Trendumkehr binnen neun Minuten

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Zsolt Balazs das gastierende Team in der 28. Minute, als er nach einem Konter die Unordnung in der gegnerischen Hintermannschaft ausnützte und zum 0:1 einschob. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Harun Jamoul versenkte den Ball in der 69. Minute im Netz von Stegersbach und bejubelte infolge eines Eckballes den Ausgleich. Dass Markt Allhau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Gergely Sziklasi, der in der 78. Minute zur Stelle war und nach feiner Kombination ins lange Eck einschoss - der Turnaround war geglückt. Zum Schluss feierte UFC Markt Allhau einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Stegersbach.

Markt Allhau ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit Stegersbach und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 5:4 auf dem zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am Freitag muss UFC Markt Allhau bei SV Mühlgraben ran, zeitgleich wird SV Stegersbach von SC Grafenschachen in Empfang genommen.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – SV Stegersbach, 2:1 (0:1)

78 Gergely Sziklasi 2:1

69 Harun Jamoul 1:1

28 Zsolt Balazs 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.