Mit Doppelschlag vor dem Seitenwechsel "krallt" sich Neuberg gegen Mühlgraben ersten Saisonsieg

Details Samstag, 19. August 2023 07:49

SV Mühlgraben hatte am Freitagabend im Rahmen der 3. Runde in der II. Liga Süd gegen SV Marsch Neuberg mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage, während die Hausherren die "Sieges-Premiere" in dieser Spielzeit zelebrieren durften.

Doppelschlag als "Zünglein an der Waage"

Anfänglich kam das Match relativ ausgeglichen daher, fanden beide Teams einige Einschusschancen vor, fehlten beiderseits oftmals nur Zentimeter. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel schlugen die Hausherren dann aber doppelt zu: Nach einem Eckball steigt Martin Halavuk im Zentrum am höchsten und bugsiert das Leder unter Mithilfe der Torstange in die Maschen - 1:0 (38.). Und noch vor der Pause legte Neuberg nach: Nach einem zunächst geblockten Abschluss zimmert Franko Vikario den Rebound flach aus kurzer Distanz in die Tor - 2:0 (44.). Mit der Führung für Neuberg ging es in die Halbzeitpause. In der 55. Minute erzielte Filip Dudajek nach regen Treiben infolge eines Freistoßes aus kurzer Distanz das 1:2 für Mühlgraben. In der 58. Minute erhielt Halavuk, Torschütze des 1:0, die Gelb-Rote Karte, sodass SV Marsch Neuberg fortan in Unterzahl agieren musste. Obwohl SV Neuberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Mühlgraben zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Die drei Punkte brachten Neuberg in der Tabelle voran. SV Marsch Neuberg liegt nun auf Rang zehn.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Mühlgraben auf Platz sechs abgerutscht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Neuberg auf Olbendorf, SV Mühlgraben spielt tags zuvor gegen UFC Markt Allhau.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Mühlgraben, 2:1 (2:0)

55 Filip Dudajek 2:1

38 Martin Halavuk 2:0

4 Franko Vikario 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.