Eberau gewinnt rassiges Match gegen Grafenschachen

Details Sonntag, 20. August 2023 20:30

Eberau entschied das Match am Sonntag im Zuge der 3. Runde in der II. Liga Süd gegen SC Grafenschachen mit 3:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Knappe Führung ins Ziel gefahren

Stephan Josef Draxler brachte sein Team in der fünften Minute nach vorn. Grafenschachen zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Anze Kosnik mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Maximilian Mayer in der 18. Minute - neuerlich lagen die Heimischen damit in Front. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für SV Eberau. Milan Beli erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 55 Minuten auf 3:1 und sorgte damit für einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung. Für das 2:3 von SC Grafenschachen zeichnete Nico Michael Halwachs verantwortlich (58.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Eberau schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Die drei Zähler katapultierten SV Eberau in der Tabelle auf Platz acht.

Grafenschachen rangiert mit sechs Zählern auf dem dritten Platz des Tableaus.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts.

Am kommenden Samstag trifft Eberau auf UFC Lumitech Jennersdorf, SC Grafenschachen spielt tags zuvor gegen SV Stegersbach.

II. Liga Süd: SV Eberau – SC Grafenschachen, 3:2 (2:1)

58 Nico Michael Halwachs 3:2

55 Milan Beli 3:1

18 Maximilian Mayer 2:1

10 Anze Kosnik 1:1

5 Stephan Josef Draxler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.