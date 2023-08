Nach drei Treffern innert sechs Minuten schreibt Markt Allhau bei Mühlgraben "groß" an

Details Freitag, 25. August 2023 22:39

Am Freitag verbuchte UFC Markt Allhau einen 4:2-Erfolg gegen SV Mühlgraben im Rahmen der 4. Runde in der II. Liga Süd, legte den Grundstein dafür schon mit einem Triple-Schlag im ersten Akt.

Comeback bleibt verwehrt

Vor 150 Zuschauern war Stefan Binder mit der Führung zur Stelle (25.), indem er nach feinem Spielzug den Stanglpass verwertete. Für das 2:0 von Markt Allhau zeichnete Harun Jamoul verantwortlich (27.), der seinen abgefälschten Schuss im Gehäuse unterbrachte. Das 3:0 für den Gast stellte Binder sicher, der wuchtig unter das Tordach einschob. In der 31. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mühlgraben ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von UFC Markt Allhau. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren auf: Der Gast musste den Treffer von Dominik Kahr zum 1:3 hinnehmen (53.), als sein Drehschuss wunderbar passte. Filip Dudajek war es, der in der 60. Minute den Ball im Tor von UFC Markt Allhau unterbrachte und mit dem Nachschuss für richtig Spannung sorgte. Gergely Sziklasi versenkte die Kugel zum 4:2 für Markt Allhau (79.) und ließ Restzweifel am Gäste-Erfolg aus der Welt schaffen. Am Schluss siegte UFC Markt Allhau gegen SV Mühlgraben.

Mühlgraben findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten eher ausbaufähig.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Markt Allhau in der Tabelle nach vorne und belegt vorerst den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Markt Allhau.

Am nächsten Freitag reist SV Mühlgraben zu SV Stegersbach, zeitgleich empfängt Markt Allhau Olbendorf.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – UFC Markt Allhau, 2:4 (0:3)

79 Gergely Sziklasi 2:4

60 Filip Dudajek 2:3

53 Dominik Kahr 1:3

31 Stefan Binder 0:3

27 Harun Jamoul 0:2

25 Stefan Binder 0:1

