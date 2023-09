Stegersbach fährt mit Mühlgraben im Spätsommer "Schlitten"

Details Freitag, 01. September 2023 22:54

Am Freitagabend gelang dem SV Stegersbach vor heimischer Kulisse in 4:0-Kantersieg über den SV Mühlgraben, der heuer noch nicht recht auf Touren kommt.

Deutlicher Erfolg der Hausherren

Zsolt Balazs trug sich in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein, als er nach Linksflanke und Ablage vom zweiten Pfosten zum 1:0 traf. Das 2:0 ließ SV Stegersbach zum zweiten Mal im Match jubeln (30.) - Nico Benkö traf per Kopf sehenswert. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Balazs gelang ein Doppelpack (50./68.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Der dritte Streich resultierte aus einem Kopfball, der vierte durch einen Abstauber nach Stanglpass. Letztlich kam Stegersbach gegen Mühlgraben zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SV Stegersbach in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Der Angriff des Heimteams wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 15-mal zu. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Stegersbach.

SV Mühlgraben findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Mühlgraben weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SV Stegersbach war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Samstag trifft Stegersbach auf Olbendorf, SV Mühlgraben spielt tags darauf gegen SC Grafenschachen.

II. Liga Süd: SV Stegersbach – SV Mühlgraben, 4:0 (2:0)

68 Zsolt Balazs 4:0

50 Zsolt Balazs 3:0

30 Nico Benkoe 2:0

27 Zsolt Balazs 1:0

