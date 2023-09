Olbendorf siegt in der Fremde bei UFC Markt Allhau

Details Freitag, 01. September 2023 22:57

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Olbendorf mit 2:1 gegen UFC Markt Allhau für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Drei Tore und drei rote Karten

Domen Bevk schoss für Olbendorf in der 16. Minute das erste Tor aus einem Elfmeter. Der Unparteiische schickte Gergely Sziklasi von Markt Allhau mit Rot zum Duschen (38.). Im ersten Durchgang hatte Olbendorf etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Bevk schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft in Überzahl auf die Siegerstraße (47.). Für Kevin Schenner von Olbendorf war die Partie in der 64. Minute vorzeitig beendet. Stephan Radics von UFC Markt Allhau sah glatt im selben Zuge ebenfalls Rot (64.). Wenig später behauptete sich Markt Allhau gegen die Hintermannschaft von Olbendorf. Neuer Spielstand durch den Treffer von Oliver Tihanyi: 1:2 (74.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Olbendorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits neun Punkte auf das Konto von UFC Markt Allhau und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Markt Allhau baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei Olbendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der Gast macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang neun.

Als Nächstes steht für UFC Markt Allhau eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (19:00 Uhr) geht es gegen SV Heiligenkreuz. Olbendorf empfängt – ebenfalls am Samstag – SV Stegersbach.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – Olbendorf, 1:2 (0:1)

74 Oliver Laszló Tihanyi 1:2

47 Domen Bevk 0:2

16 Domen Bevk 0:1

