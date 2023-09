Kurz vor Schluss: Poandl trifft zum Sieg für Stegersbach bei Olbendorf

Details Samstag, 09. September 2023 22:13

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Stegersbach und Olbendorf an diesem sechsten Spieltag. Die Entscheidung wurde bis in die Nachspielzeit vertagt.

Zwei Tore im Abspann

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld in einer durchwegs ausgeglichenen Partie vorläufig ein Ende. Christoph Urban brachte Stegersbach in der 47. Minute nach Tumult im Strafraum nach vorn. Marc Handel Mazetti war es, der in der 90. Minute den Ball im Gehäuse des Gasts unterbrachte und vermeintlich für den Punktgewinn sorgte... Doch: Die spielentscheidende Rolle nahm Oliver Poandl ein, der kurz vor knapp für SV Stegersbach zum Führungstreffer bereitstand (94.). Trotz Unterzahl war Stegersbach in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Olbendorf und fuhr somit einen Sieg ein.

Olbendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf heimischem Terrain verbuchte das Heimteam im laufenden Spieljahr noch keinen Dreier. In der Verteidigung von Olbendorf stimmt es ganz und gar nicht: 13 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Die Offensivabteilung von SV Stegersbach funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 17-mal zu. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Stegersbach.

SV Stegersbach setzte sich mit diesem Sieg von Olbendorf ab und belegt nun mit zwölf Punkten den zweiten Rang, während Olbendorf weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Olbendorf zu SV Mühlgraben, am gleichen Tag begrüßt Stegersbach SV Heiligenkreuz vor heimischem Publikum.

II. Liga Süd: Olbendorf – SV Stegersbach, 1:2 (0:0)

94 Oliver Poandl 1:2

90 Marc Handel Mazetti 1:1

47 Christoph Urban 0:1

