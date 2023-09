Sechs-Tore-Festival endet mit Heimsieg für Rechnitz gegen Neuberg

Details Samstag, 09. September 2023 22:33

SV Marsch Neuberg kehrte vom Auswärtsspiel gegen SV Rechnitz mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 2:4, ergo zelebrierten die Hausherren einen Vollerfolg. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Rechnitz die Nase vorn.

In Überzahl den "Deckel drauf" gemacht

250 Zuschauer sahen, wie Roland Milan Szanto das 1:0 für das Heimteam markierte. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte SV Rechnitz auf 2:0 (37.) durch Peter Gergö. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Franko Vikario seine Chance und schoss das 1:2 (42.) für SV Neuberg. Zur Pause war Rechnitz im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Szanto bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (72.) und traf via herrlichem Lupfer. Josip Golubar witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Neuberg ein (74.). Endgültig verloren war das Match für den Gast in der 82. Minute, als Manuel Neubauer mit der Ampelkarte vom Feld flog. Julian Simon war es, der in der 85. Minute den Ball im Gehäuse von SV Marsch Neuberg unterbrachte. Am Schluss siegte SV Rechnitz gegen SV Neuberg.

Bei Rechnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Im Klassement machte SV Rechnitz einen Satz und rangiert nun auf dem vierten Platz. Nur einmal gab sich Rechnitz bisher geschlagen. SV Rechnitz ist seit vier Spielen unbezwungen.

Neuberg holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit sieben Zählern aus sechs Spielen steht SV Marsch Neuberg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die bisherige Saisonbilanz von SV Neuberg bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Freitag, den 15.09.2023 tritt Rechnitz bei Markt Allhau an (19:30 Uhr), einen Tag später (16:00 Uhr) muss Neuberg seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm erledigen.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – SV Marsch Neuberg, 4:2 (2:1)

85 Julian Simon 4:2

74 Josip Golubar 3:2

72 Roland Milan Szanto 3:1

42 Franko Vikario 2:1

37 Peter Gergoe 2:0

22 Roland Milan Szanto 1:0

