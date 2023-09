Sieben (!) Mal Aluminium: "Blech"-Kuriosum bei Heimsieg von Grafenschachen über Mühlgraben

Details Sonntag, 10. September 2023 19:02

Am Sonntagnachmittag standen einander der SC Grafenschachen und der SV Mühlgraben im Zuge der 6. Runde in der II. Liga Süd gegenüber. Während sich die Hausherren mit drei Siegen aus fünf Spieltagen im oberen Tabellensegment "festgebissen" hatten, standen die Gäste mit bisweilen erst vier Punkten am eher hinteren Ende des Klassements. Und Grafenschachen sollte in einem kuriosen Match die Oberhand behalten, gewann nach kumuliert sieben Aluminium-Treffern mit 1:0.

Sieben Mal Alu, nur ein Torerfolg

Bereits im ersten Abschnitt nahm das Match rasch an Tempo auf, gingen beide Teams mit offenem Visier zu Werke. In Minute 35 klopften die Heimischen dann nach einem Freistoß erstmals an der Stange an, ehe wenig später gegenüber Bence die Standfestigkeit der Querlatte (40.) auf den Prüfstand stellte. Torlos ging es in die Kabinen. Es war die 56. Minute, als Marcel Jahrmann vor 200 Fans einen Treffer für SC Grafenschachen sicherstellte und bei einer unübersichtlichen Szene nach einem Freistoß sehenswert vollendete - 1:0. Hernach ging das "frohe Alu-Schießen" weiter, Niederl (Mühlgraben) trifft das Lattenkreuz, wenig später waren wieder die Heimischen am Pfosten dran (67.), ehe Kropf auf der Gegenseite die Querlatte "in Mitleidenschaft" zog (69.). Doch damit nicht genug: Grafenschachen traf in Minute 77 neuerlich nur die Stange, gleichermaßen wie in Minute 88.

Zuseher sind sehr amüsiert aufgrund der sehr sehr vielen Stangen und Lattenschüsse am heutigen Nachmittag Sascha Knaus, Ticker-Reporter

Was ein Match! Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und Mühlgraben aus.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Grafenschachen in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Grafenschachen.

Insbesondere an vorderster Front kommt SV Mühlgraben nicht zur Entfaltung, sodass nur fünf erzielte Treffer auf das Konto von Mühlgraben gehen. Mühlgraben musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist SC Grafenschachen zu SV Güssing, tags zuvor begrüßt SV Mühlgraben Olbendorf vor heimischer Kulisse.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – SV Mühlgraben, 1:0 (0:0)

56 Marcel Jahrmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.