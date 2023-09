Mühlgraben gelingt gegen Olbendorf der ersehnte Befreiungsschlag

Details Freitag, 15. September 2023 22:55

Am Freitagabend gelang dem SV Mühlgraben nach dem "Stangen-Potpourri" bei Grafenschachen in der Vorwoche ein 3:1-Heimsieg über Olbendorf an Spieltag sieben in der II. Liga Süd.

Zwei Elfmeter als Wegbereiter

Kresimir Matovina war es, der vor 150 Zuschauern in der zwölften Minute das 1:0 für die Heimmannschaft besorgte - er traf via Foulelfmeter zum 1:0. In der 37. Minute brachte Bence Heiter das Netz für SV Mühlgraben zum Zappeln und nach einem Getümmel die Kugel ins Tor kullern ließ. Bevor es in die Pause ging, hatte Olbendorf noch das 1:2 parat (40.) - Jürgen Trenker traf nach Linksflanke zum Anschlusstreffer. Mit einem Tor Vorsprung für Mühlgraben ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Mit dem 3:1 sicherte Matovina SV Mühlgraben nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (49.) - wieder per Foulelfmeter. Am Ende stand Mühlgraben als Sieger da und behielt mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Mühlgraben auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Olbendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 16 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Die Lage von Olbendorf bleibt angespannt. Gegen SV Mühlgraben musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog Mühlgraben an Olbendorf vorbei auf Platz zwölf. Olbendorf fiel auf die 13. Tabellenposition. SV Mühlgraben verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Für Mühlgraben geht es am kommenden Freitag bei SV Heiligenkreuz weiter. Olbendorf wird am kommenden Sonntag von SC Grafenschachen empfangen.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – Olbendorf, 3:1 (2:1)

49 Kresimir Matovina 3:1

40 Juergen Trenker 2:1

37 Bence Heiter 2:0

12 Kresimir Matovina 1:0

