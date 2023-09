ASKÖ Rotenturm geht bei Neuberg erstmals in dieser Saison leer aus

Details Samstag, 16. September 2023 22:17

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV Marsch Neuberg und ASKÖ Korkisch Rotenturm an diesem siebten Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Hausherren mit neun Mann zum Heimsieg

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Für den Führungstreffer von SV Neuberg zeichnete Josip Golubar verantwortlich (56.). Sandro Csencsits war es, der in der 60. Minute das Spielgerät im Tor von ASKÖ Rotenturm unterbrachte. Nachdem Dominik Farkas vom Referee mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Neuberg in Unterzahl agieren (68.). Csencsits, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 76. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. In der 83. Minute erzielte Asmir Selimovic das 1:2 für ASKÖ Korkisch Rotenturm. SV Marsch Neuberg stellte ASKÖ Rotenturm ein Bein: Die Gäste musste sich trotz numerischer Überlegenheit geschlagen geben.

SV Neuberg sprang mit diesem Erfolg auf den zehnten Platz.

ASKÖ Korkisch Rotenturm holte auswärts bisher fünf Zähler. ASKÖ Rotenturm belegt mit zwölf Punkten den vierten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächsten Samstag (16:00 Uhr) gastiert Neuberg bei SV Kukmirn, ASKÖ Rotenturm empfängt zeitgleich UFC Markt Allhau.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – ASKÖ Korkisch Rotenturm, 2:1 (0:0)

83 Asmir Selimovic 2:1

60 Sandro Csencsits 2:0

56 Josip Golubar 1:0

