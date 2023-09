Leader Jennersdorf biegt Großpetersdorf mit Bravour

Details Freitag, 22. September 2023 22:48

UFC Lumitech Jennersdorf setzte sich am achten Spieltag vor heimischer Kulisse gegen SV Großpetersdorf souverän mit 3:0 durch. Man begegnete einander an Spieltag acht in der II. Liga Süd.

Deutliche Angelegenheit nach Blitzstart

Vor 169 Zuschauern markierte Jaka Vajda nach weniger als 60 Sekunden das 1:0 für die Heimmannschaft (1.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nico Boandl schnürte einen Doppelpack (4./34.), sodass der Tabellenführer fortan mit 3:0 führte. Schlussendlich hatte Jennersdorf die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb Großpetersdorf Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich UFC Jennersdorf beim Sieg gegen SV Großpetersdorf verlassen, und auch tabellarisch sieht es für UFC Lumitech Jennersdorf weiter verheißungsvoll aus. Mit nur sieben Gegentoren hat Jennersdorf die beste Defensive der II. Liga Süd. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Jennersdorf. Jennersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Durch diese Niederlage fällt Großpetersdorf in der Tabelle auf Platz elf zurück. Zwei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Nur einmal ging SV Großpetersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag trifft UFC Lumitech Jennersdorf auf ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab, Großpetersdorf spielt tags zuvor gegen SV Güssing.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Großpetersdorf, 3:0 (3:0)

34 Nico Boandl 3:0

4 Nico Boandl 2:0

1 Jaka Vajda 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.