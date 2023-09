ASV Tobaj vor 400 Zuschauern mit Gastspielerfolg bei Güssing

Details Freitag, 22. September 2023 22:49

Mit 0:2 verlor SV Güssing am vergangenen Freitag zu Hause gegen ASV Tobaj, als man sich am achten Spieltag der II. Liga Süd gegenüberstand. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. ASV Gemeinde Tobaj löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Starke zweite Hälfte geht mit Vollerfolg einher

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Julian Jautz-Lackner war vor 400 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (54.), als er einen Herceg-Stanglpass wunderbar verwertete. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Luka Dragovic, der das 2:0 aus Sicht von ASV Tobaj perfekt machte (89.) und sorgte damit für den Schlusspunkt. Am Schluss gewann ASV Gemeinde Tobaj gegen SV Güssing.

Derzeit belegt SV Güssing den ersten Abstiegsplatz. Mit nur sieben Treffern stellen die Gastgeber den harmlosesten Angriff der II. Liga Süd. SV Güssing kassiert weiterhin Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen SV Güssing hält ASV Tobaj auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Angriffsreihe von ASV Gemeinde Tobaj lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 18 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Güssing klar erkennbar, sodass bereits 22 Gegentreffer hingenommen werden mussten.

SV Güssing tritt am kommenden Freitag bei SV Großpetersdorf an, ASV Tobaj empfängt am selben Tag SC Grafenschachen.

II. Liga Süd: SV Güssing – ASV Gemeinde Tobaj, 0:2 (0:0)

89 Luka Dragovic 0:2

54 Julian Jautz-Lackner 0:1

