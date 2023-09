Horvath gelingt Siegtreffer für Rotenturm gegen Markt Allhau

Details Samstag, 23. September 2023 20:56

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen ASKÖ Korkisch Rotenturm und UFC Markt Allhau an diesem achten Spieltag in der II. Liga Süd.

Spiel auf Augenhöhe mit besserem Ende für das Heim-Team

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Tim Gangoly markierte in der vierten Minute die Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte ASKÖ Korkisch Rotenturm einen knappen Vorsprung herausgespielt. Marco Prettner schoss für Markt Allhau in der 56. Minute das erste Tor. Dass ASKÖ Rotenturm in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Adam Bendeguz Horvath, der in der 73. Minute zur Stelle war. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von ASKÖ Korkisch Rotenturm.

ASKÖ Rotenturm liegt im Klassement nun auf Rang drei. Die Angriffsreihe von ASKÖ Korkisch Rotenturm lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 18 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich ASKÖ Rotenturm bisher geschlagen.

UFC Markt Allhau führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Markt Allhau überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag trifft ASKÖ Korkisch Rotenturm auf SV Stegersbach, UFC Markt Allhau spielt am selben Tag gegen SV Kukmirn.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – UFC Markt Allhau, 2:1 (1:0)

73 Adam Bendeguz Horvath 2:1

56 Marco Prettner 1:1

4 Tim Gangoly 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.