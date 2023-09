Tobaj gewinnt packenden "Showdown" gegen Grafenschachen in Überzahl

Details Freitag, 29. September 2023 22:47

ASV Gemeinde Tobaj und SC Grafenschachen lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Freitag in Runde neun mit 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für ASV Tobaj, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Rassiger zweiter Abschnitt

Nico Michael Halwachs traf vor 397 Besuchern zum 1:0 (41.) für die Gäste, traf nach einer schönen Aktion. Ein Tor auf Seiten von Grafenschachen machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Julian Jautz-Lackner sorgte direkt nach Wiederbeginn für den Ausgleich (46.), traf nach einem wunderbaren Spielzug zum 1:1. Luka Dragovic brachte SC Grafenschachen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 57. und 75. Minute vollstreckte und für den Turnaround sorgte. In derselben Minute hatte Lukas Rudolf von Grafenschachen die Ampelkarte kassiert. Anze Kosnik war zur Stelle und markierte das 2:3 von SC Grafenschachen (78.). Zum Schluss feierte ASV Gemeinde Tobaj einen dreifachen Punktgewinn gegen Grafenschachen.

Die Angriffsreihe des Gastgebers lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 21 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ASV Gemeinde Tobaj. Die letzten Resultate von ASV Tobaj konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Grafenschachen derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SC Grafenschachen etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Grafenschachen.

Während ASV Gemeinde Tobaj am kommenden Sonntag SV Großpetersdorf empfängt, bekommt es SC Grafenschachen am selben Tag mit SV Heiligenkreuz zu tun.

II. Liga Süd: ASV Gemeinde Tobaj – SC Grafenschachen, 3:2 (0:1)

78 Anze Kosnik 3:2

75 Luka Dragovic 3:1

57 Luka Dragovic 2:1

46 Julian Jautz-Lackner 1:1

41 Nico Michael Halwachs 0:1

