In letzter Sekunde: Rechnitz rettet Punkt bei Mühlgraben

Details Freitag, 29. September 2023 22:50

Jeweils einen Punkt holten SV Mühlgraben und SV Rechnitz an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Packend bis zum Schluss

Mühlgraben ging durch Jonas Prem in der 15. Minute in Führung, als dieser im Gestochere einen Abpraller im Tor unterbrachte. Aus der Ruhe ließ sich Rechnitz nicht bringen. Peter Gergö erzielte wenig später den Ausgleich (21.) und traf nach pariertem Schussball via Innenstange ins Tor. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass SV Mühlgraben in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Kahr, der in der 75. Minute zur Stelle war und die Kugel in einer Drangperiode der Hausherren ins linke Eck setzte. Der Gastgeber schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn SV Rechnitz gelang in der Nachspielzeit (94.) der Ausgleichstreffer. Peter Gergö traf zum zweiten Mal. Letztlich gingen Mühlgraben und Rechnitz mit jeweils einem Punkt auseinander.

Für SV Mühlgraben gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mühlgraben baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Bei SV Rechnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Der letzte Dreier liegt für die Gäste bereits drei Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste Mühlgraben die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich SV Mühlgraben trotzdem und steht nun auf Rang neun. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Mühlgraben auf ASKÖ Korkisch Rotenturm, Rechnitz spielt tags zuvor gegen Olbendorf.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Rechnitz, 2:2 (1:1)

94 Peter Gergoe 2:2

75 Dominik Kahr 2:1

21 Peter Gergoe 1:1

15 Jonas Prem 1:0

