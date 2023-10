Souveräner Erfolg bei ASV Sankt Martin/Raab: Jennerdorf weiter "on top"

Details Samstag, 30. September 2023 20:59

UFC Jennersdorf setzte sich standesgemäß gegen ASV Sankt Martin/Raab mit 3:0 durch. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Die Partie ging an Spieltag neun über die Bühne.

Starker Start in Hälfte zwei

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Spielerische Möglichkeiten auf beiden Seiten konnten in Akt eins nicht verwertet werden. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Jaka Vajda brachte Jennersdorf in der 49. Minute in Front. Nico Boandl erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 54 Minuten auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michael Wagner, als er das 3:0 für den Tabellenprimus besorgte (65.). Die Situation wurde für Sankt Martin/Raab noch schwieriger, als Thiago Gadelha Da Silva in der 80. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Die 0:3-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASV Sankt Martin/Raab insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

UFC Jennersdorf konnte sich gegen Sankt Martin/Raab auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Der Defensivverbund von Jennersdorf steht nahezu felsenfest. Erst siebenmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Jennersdorf.

UFC Lumitech Jennersdorf wandert mit nun 21 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag tritt ASV Sankt Martin/Raab bei SV Güssing an, während UFC Jennersdorf einen Tag zuvor SV Marsch Neuberg empfängt.

II. Liga Süd: ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab – UFC Lumitech Jennersdorf, 0:3 (0:0)

65 Michael Wagner 0:3

54 Nico Boandl 0:2

49 Jaka Vajda 0:1

