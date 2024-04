Hin und her und doch kein Sieger: SV Marsch Neuberg remisiert gegen SV Rechnitz

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:20

In der Begegnung SV Marsch Neuberg gegen SV Rechnitz trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte Rechnitz mit 4:2 gewonnen.

Am Ende wartet eine Punkteteilung

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Marsch Neuberg und SV Rechnitz ohne Torerfolg in die Kabinen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ivan Hajdic sein Team direkt nach Wiederbeginn in der 46. Minute. In der 60. Minute verhinderte die Hintermannschaft von SV Neuberg den Gegentreffer von Rechnitz in Person von Adam Mihaly Schreiner nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Dass SV Rechnitz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Pavel Usakov, der in der 81. Minute zur Stelle war. Wer glaubte, Neuberg sei geschockt, irrte. Dominko Draguljic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (83.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und Rechnitz spielten unentschieden.

SV Neuberg verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Sieben Siege, neun Remis und fünf Niederlagen hat Rechnitz momentan auf dem Konto. SV Rechnitz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für SV Marsch Neuberg ist ASKÖ Korkisch Rotenturm (Samstag, 17:00 Uhr). Rechnitz misst sich am selben Tag mit UFC Markt Allhau (18:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Rechnitz, 2:2 (0:0)

83 Dominko Draguljic 2:2

81 Pavel Usakov 1:2

60 Adam Mihaly Schreiner 1:1

46 Ivan Hajdic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.