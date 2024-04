UFC Markt Allhau feiert trotz Unterzahl Kantersieg über Heiligenkreuz

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:08

Markt Allhau setzte sich gegen Heiligenkreuz mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen UFC Markt Allhau kassierte SV Heiligenkreuz eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte Heiligenkreuz mit 4:2 gewonnen.

Hausherren siegen klar

Lazar Aizenpreisz brachte die Gäste in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause traf Stefan Binder für Markt Allhau (40.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 von Stephan Radics für UFC Markt Allhau war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Der Überzahl von SV Heiligenkreuz musste Markt Allhau ab der 52. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Sebastian Urbauer vom Platz geflogen war. Für das 4:0 von UFC Markt Allhau sorgte Martin Nagy, der in Minute 82 zur Stelle war. Heiligenkreuz gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer (93.). Schlussendlich verbuchte Markt Allhau gegen SV Heiligenkreuz einen überzeugenden Heimerfolg.

Erfolgsgarant von Markt Allhau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 58 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. UFC Markt Allhau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Markt Allhau 14 Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Die Rückrunde verlief für SV Heiligenkreuz bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte Heiligenkreuz noch kein einziges Mal. SV Heiligenkreuz schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 50 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Heiligenkreuz alles andere als positiv.

Nächster Prüfstein für Markt Allhau ist SV Rechnitz (Samstag, 18:00 Uhr). Heiligenkreuz misst sich am selben Tag mit SV Stegersbach (17:00 Uhr).

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – SV Heiligenkreuz, 4:1 (2:0)

93 Bendegúz Keresztely Szinay 4:1

82 Martin Nagy 4:0

46 Stephan Radics 3:0

40 Stefan Binder 2:0

10 Lazar Aizenpreisz 1:0

