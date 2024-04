Schlusslicht ASV Sankt Martin/Raab bezwingt ASKÖ Rotenturm

Spielberichte

Gegen ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab setzte es für ASKÖ Korkisch Rotenturm eine 2:1-Pleite. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Hausherren bewahren die Oberhand

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Sankt Martin/Raab bereits in Front. Johann Holzmann markierte in der fünften Minute die Führung. Jan Pascal Takacs war es, der in der 19. Minute den Ball im Tor des Tabellenletzten unterbrachte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nico Mayer versenkte die Kugel zum 2:1 (69.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab einen dreifachen Punktgewinn gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm.

ASV Sankt Martin/Raab muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte Sankt Martin/Raab im Klassement keinen Boden gut. Mit 60 Gegentoren stellt ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab die schlechteste Abwehr der Liga. Drei Siege, vier Remis und 14 Niederlagen hat ASV Sankt Martin/Raab derzeit auf dem Konto.

Durch diese Niederlage fällt ASKÖ Rotenturm in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Nur viermal gab sich der Gast bisher geschlagen.

Nächster Prüfstein für ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab ist SV Kukmirn (Samstag, 16:30 Uhr). ASKÖ Rotenturm misst sich am selben Tag mit SV Marsch Neuberg (17:00 Uhr).

II. Liga Süd: ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab – ASKÖ Korkisch Rotenturm, 2:1 (1:1)

69 Nico Mayer 2:1

19 Jan Pascal Takacs 1:1

5 Johann Holzmann 1:0

