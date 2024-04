Nach Trainerwechsel bezwingt UFC Jennerdorf den ASV Tobaj

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 22:19

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das UFC Lumitech Jennersdorf mit 2:1 gegen ASV Gemeinde Tobaj gewann. Bei den Hausherren gab es unter der Woche nach dem Weggang von Saso Kupcic zum UFC Fehring in die steirische Landesliga einen Trainerwechsel - "Feuerwehrmann" Helmut "Helly" Puntigam übernimmt interimistisch.

Heimsieg trotz Anschlusstor

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag UFC Jennersdorf bereits in Front. Julian Resch markierte in der fünften Minute die Führung. Philipp Mrazek erhöhte den Vorsprung des Tabellenführers nach 21 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft von ASV Gemeinde Tobaj ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Das 1:2 des Gasts stellte Julian Jautz-Lackner sicher (50.). Obwohl Jennersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ASV Tobaj zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Nach 22 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für UFC Lumitech Jennersdorf 48 Zähler zu Buche. Prunkstück des Heimteams ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 19 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Bei ASV Gemeinde Tobaj präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Zwölf Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat ASV Tobaj momentan auf dem Konto. ASV Gemeinde Tobaj baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag tritt Jennersdorf bei SV Großpetersdorf an, während ASV Tobaj zwei Tage später SV Güssing empfängt.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – ASV Gemeinde Tobaj, 2:1 (2:0)

50 Julian Jautz-Lackner 2:1

21 Philipp Mrazek 2:0

5 Julian Resch 1:0

