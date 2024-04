SV Großpetersdorf dreht Partie bei SV Eberau in Überzahl

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 22:23

Am Freitag begrüßte SV Eberau SV Großpetersdorf. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

Mit einem Mann mehr drehten die Gäste auf

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Erik Bardics sein Team in der Nachspielzeit von Halbzeit eins. Ein Tor mehr für Eberau machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 1:1 von Großpetersdorf bejubelte Robert Hötschl (55.). In der 57. Minute ein schwerer Schlag für SV Eberau, als man in Person von Gergely Levay einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Fabio Michael Jani brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SV Großpetersdorf über die Linie (60.). Das 3:1 für Großpetersdorf stellte Hötschl sicher. In der 69. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte SV Großpetersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Eberau.

Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

Neun Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat SV Großpetersdorf derzeit auf dem Konto. Großpetersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt SV Eberau bei ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab an, während SV Großpetersdorf zwei Tage zuvor UFC Lumitech Jennersdorf empfängt.

II. Liga Süd: SV Eberau – SV Großpetersdorf, 1:3 (1:0)

69 Robert Hötschl 1:3

60 Fabio Michael Jani 1:2

55 Robert Hötschl 1:1

46 Erik Bárdics 1:0

