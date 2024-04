Kukmirn stoppt Negativlauf mit Heimsieg über Schlusslicht Sankt Martin

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:02

Mit 0:4 verlor Sankt Martin/Raab am Samstag deutlich gegen Kukmirn. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SV Kukmirn den maximalen Ertrag. Der knappe 3:2-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit den Gastgebern Glücksgefühle beschert.

Klarer Heimsieg

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kukmirn bereits in Front. Michael Kulovits markierte in der vierten Minute die Führung. Das 2:0 von SV Kukmirn bejubelte Andre Weinhofer (16.). Die Hintermannschaft von ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Mark Horvath schien die Partie bereits in der 52. Minute mit Kukmirn einen sicheren Sieger zu haben. Daniel Fekete legte in der 89. Minute zum 4:0 für SV Kukmirn nach. Am Ende kam Kukmirn gegen ASV Sankt Martin/Raab zu einem verdienten Sieg.

SV Kukmirn bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sieben Unentschieden und elf Pleiten. Nach neun sieglosen Spielen ist Kukmirn wieder in der Erfolgsspur.

ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Am kommenden Freitag tritt SV Kukmirn bei SV Marsch Neuberg an, während Sankt Martin/Raab zwei Tage später SV Eberau empfängt.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, 4:0 (2:0)

89 Daniel Fekete 4:0

52 Mark Horvath 3:0

16 Andre Weinhofer 2:0

4 Michael Kulovits 1:0

Details

