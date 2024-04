SV Neuberg behält die drei Punkte zuhause gegen SV Kukmirn

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:25

SV Marsch Neuberg setzte sich am Freitag im Zuge der 23. Runde gegen den SV Kukmirn mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ SV Neuberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Kukmirn einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte Neuberg mit 2:0 gewonnen.

Doppelschlag in der Nachspielzeit sorgt für klare Verhältnisse

Dominko Draguljic brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Front. SV Kukmirn glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für SV Marsch Neuberg in die Kabinen. Sandro Csencsits trug sich in der 90. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz darauf traf Ivan Hajdic in der Nachspielzeit für SV Neuberg (94.). Ein starker Auftritt ermöglichte Neuberg am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kukmirn.

Mit dem Sieg baute Neuberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Neuberg 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst acht Niederlagen. SV Marsch Neuberg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Kukmirn in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Sonntag tritt SV Neuberg bei SV Eberau an, während Kukmirn einen Tag zuvor UFC Markt Allhau empfängt.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Kukmirn, 3:0 (1:0)

94 Ivan Hajdic 3:0

90 Sandro Csencsits 2:0

19 Dominko Draguljic 1:0

