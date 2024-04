Laky mit "Lucky Punch" für Güssing auswärts bei ASV Tobaj

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 19:49

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von SV Güssing. Der Gast setzte sich mit einem 2:1 gegen ASV Gemeinde Tobaj durch. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte ASV Tobaj mit 2:0 die Oberhand behalten.

Später Siegtreffer für die Hausherren

In der 14. Minute sahen die 350 Besucher das 1:0 für SV Güssing durch Márk Meskó. Julian Jautz-Lackner nutzte die Chance für ASV Gemeinde Tobaj und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Julian Laky brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SV Güssing über die Linie (80.) - aus einem Konter heraus gelang das 2:1. Letzten Endes holte SV Güssing gegen ASV Tobaj drei Zähler.

Bei ASV Gemeinde Tobaj präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Die Situation bei ASV Gemeinde Tobaj bleibt angespannt. Gegen SV Güssing kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf zwölftem Rang hielt sich SV Güssing in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne. SV Güssing verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der SV Güssing ungeschlagen ist.

ASV Tobaj tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei SC Grafenschachen an. Einen Tag später empfängt SV Güssing SV Großpetersdorf.

II. Liga Süd: ASV Gemeinde Tobaj – SV Güssing, 1:2 (1:1)

80 Julian Laky 1:2

36 Julian Jautz-Lackner 1:1

14 Márk Meskó 0:1

