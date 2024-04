Rassiges Remis zwischen SC Grafenschachen und ASV Gemeinde Tobaj

Spielberichte

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SC Grafenschachen und ASV Tobaj am Freitag im Zuge der 24. Runde in der II. Liga Süd mit 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem ASV Gemeinde Tobaj gegen Grafenschachen mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Pausenstand zugleich der Endstand

ASV Tobaj erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Kopeszki traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Das 1:1 von SC Grafenschachen bejubelte Matthias Wenzl (24.). Nico Michael Halwachs versenkte die Kugel zum 2:1 (37.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Robin Jautz-Lackner zum Ausgleich für ASV Gemeinde Tobaj. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Halwachs von Grafenschachen mit Gelb-Rot vom Platz. Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Seit vier Spielen wartet SC Grafenschachen schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Bei ASV Tobaj präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49).

Am Freitag muss Grafenschachen bei SV Heiligenkreuz ran, zeitgleich wird ASV Gemeinde Tobaj von SV Großpetersdorf in Empfang genommen.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – ASV Gemeinde Tobaj, 2:2 (2:2)

42 Robin Jautz-Lackner 2:2

37 Nico Michael Halwachs 2:1

24 Matthias Wenzl 1:1

3 Christoph Kopeszki 0:1

