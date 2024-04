Auswärts-Triumph von Großpetersdorf beim SV Güssing

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:47

Gegen SV Großpetersdorf holte sich SV Güssing eine 1:3-Niederlage am Samstag im Zuge der 24. Runde in der II. Liga Süd ab. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, SV Güssing hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Gast feiert souveränen Auswärtssieg

Großpetersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabio Michael Jani traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Jürgen Derkits versenkte die Kugel zum 2:0 für SV Großpetersdorf (63.). Milan Kosik verkürzte für SV Güssing später in der 74. Minute auf 1:2. Kurz vor Ultimo war noch Florian Steinbauer zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Großpetersdorf verantwortlich (85.). Am Schluss gewann SV Großpetersdorf gegen SV Güssing.

Auf zwölftem Rang hielt sich SV Güssing in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. SV Güssing musste schon 47 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. SV Güssing verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. SV Güssing baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nachdem Großpetersdorf die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SV Großpetersdorf aktuell den zweiten Rang. Großpetersdorf liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Elf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat SV Großpetersdorf momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Großpetersdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag tritt SV Güssing bei ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab an, während SV Großpetersdorf einen Tag zuvor ASV Gemeinde Tobaj empfängt.

II. Liga Süd: SV Güssing – SV Großpetersdorf, 1:3 (0:1)

85 Florian Steinbauer 1:3

74 Milan Kosik 1:2

63 Jürgen Derkits 0:2

6 Fabio Michael Jani 0:1

