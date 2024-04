Acht Buden: Stegersbach gewinnt Torfestival beim ASKÖ Rotenturm

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:49

Drei Punkte gingen am Samstag im Rahmen der 24. Runde in der II. Liga Süd aufs Konto von Stegersbach. Die Gäste setzten sich mit einem 5:3 gegen ASKÖ Rotenturm durch. . Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 1:1 im Hinspiel gewesen.

Offene Visiere auf beiden Seiten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ASKÖ Korkisch Rotenturm bereits in Front. Philipp Luckerbauer markierte in der ersten Minute die Führung. Für das erste Tor von Stegersbach war Zsolt Balazs verantwortlich, der in der 15. Minute das 1:1 besorgte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lukas Faulend in der 21. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für SV Stegersbach ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nico Benkö schnürte einen Doppelpack (63./76.), sodass Stegersbach fortan mit 4:1 führte. Für das 5:1 von SV Stegersbach sorgte Balazs, der in Minute 79 zur Stelle war. In der 81. Minute brachte Abed Alrazzak Hassuneh das Netz für ASKÖ Rotenturm zum Zappeln. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Dominik Resch für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss gewann Stegersbach gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm.

Neun Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Die Angriffsreihe von Stegersbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute Stegersbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Stegersbach 13 Siege, vier Remis und kassierte erst sieben Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt ASKÖ Korkisch Rotenturm bei SV Mühlgraben an, während SV Stegersbach einen Tag zuvor SV Kukmirn empfängt.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – SV Stegersbach, 3:5 (1:2)

93 Manuel Dominik Resch 3:5

81 Abed Alrazzak Hassuneh 2:5

79 Zsolt Balázs 1:5

76 Nico Benkö 1:4

63 Nico Benkö 1:3

21 Lukas Faulend 1:2

15 Zsolt Balázs 1:1

1 Philipp Luckerbauer 1:0

